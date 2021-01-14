Как в 90-ые: в Уфе толпа неизвестных жестоко избила парня в канун Нового года

Молодой уфимец стал жертвой зверского избиения. Толпа неизвестных подкараулила парня и жестоко избила прямо в канун Нового года. Как сообщает телеканал UTV, нападение запечатлела камера наблюдения.
На кадрах видеозаписи хорошо заметно, что во дворе стоят несколько машин. Вскоре мимо них проходит парень, а из автомобилей тут же выходит не менее 10 человек. Они набрасываются на уфимца и избивают с особой жестокостью.
Вскоре нападавшие сели в машины и спокойно уехали с места происшествия, оставив парня умирать в снегу. После врачи диагностируют у пострадавшего перелом ребер, руки, черепно-мозговую травму.
Спасти несчастного удалось только благодаря помощи неравнодушных очевидцев, которые, увидев избитого парня, поспешили вызвать врачей. Полицейские уже осматривали место преступления, но личности нападавших пока не выяснили.
Фото: скриншот видеозаписи.