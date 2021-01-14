В Башкирии депутаты хотят ужесточить требования к своим помощникам

Депутаты парламента Башкирии намерены ужесточить требования к своим помощникам. На ближайшем пленарном заседании будет рассмотрен соответствующий документ.

Депутаты планируют разработать проект, который будет регулировать права помощников и их обязанности, а также порядок ответственности за нарушения правил. Такая мера была мотивирована тем, что некоторые помощники «неправильно понимают свои права и обязанности». Об этом сообщил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

По словам депутата, некоторые помощники «начинали махать корочками» и обращались в прокуратуру, выходя за рамки полномочий. Это дискредитирует не только самого помощника, но и депутата, с которым он работает, и парламент в целом.

Парламент Башкирии предлагает закрепить в регламенте о помощниках депутатов следующие правила:

– запрещено быть помощником одновременно двух и более депутатов;

– помощникам запрещено разглашать государственную, коммерческую и иную тайны;

– помощникам запрещено использовать свой статус в личных интересах;

– помощники не могут быть младше 18 лет, иметь судимость или иностранное гражданство;

– помощников будут лишать статуса за действия, «способные нанести урон деловой репутации» парламенту или отдельным депутатам.