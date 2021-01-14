В Башкирии депутаты хотят ужесточить требования к своим помощникам

Депутаты парламента Башкирии намерены ужесточить требования к своим помощникам. На ближайшем пленарном заседании будет рассмотрен соответствующий документ.
Депутаты планируют разработать проект, который будет регулировать права помощников и их обязанности, а также порядок ответственности за нарушения правил. Такая мера была мотивирована тем, что некоторые помощники «неправильно понимают свои права и обязанности». Об этом сообщил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.
По словам депутата, некоторые помощники «начинали махать корочками» и обращались в прокуратуру, выходя за рамки полномочий. Это дискредитирует не только самого помощника, но и депутата, с которым он работает, и парламент в целом.
Парламент Башкирии предлагает закрепить в регламенте о помощниках депутатов следующие правила:
– запрещено быть помощником одновременно двух и более депутатов;
– помощникам запрещено разглашать государственную, коммерческую и иную тайны;
– помощникам запрещено использовать свой статус в личных интересах;
– помощники не могут быть младше 18 лет, иметь судимость или иностранное гражданство;
– помощников будут лишать статуса за действия, «способные нанести урон деловой репутации» парламенту или отдельным депутатам.
К слову, сейчас депутаты имеют право иметь до семи помощников на общественных началах.