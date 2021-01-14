Депутаты Башкирии начали вакцинироваться от коронавирусной инфекции

Ушедший год был непростым и многие из нас переживают за 2021-й. Все соскучились по невербальному общению — очным встречам, мероприятиям, прямым контактам и т.д. «Удержать» молодежь в рамках веб-камер и дисплеев становится все сложнее. В обществе созрела потребность к социальному взаимодействию. Родители требуют, чтобы дети учились очно, даже термин «дистанционное обучение» приобрело странный окрас. Прививка поможет сформировать коллективный иммунитет и обезопасить себя и своих близких. Я знаю, что многие с негативом воспринимают любую прививочную компанию, в том числе по этой причине хочу сделать прививку, показать, что это безопасно, правильно и развеять скептикам неоправданные мифы. Пик иммунного ответа организма на вакцину от коронавируса «Спутник V» приходится на 42 день после вакцинации, а это как раз период сезонных заболеваний. Мы правда устали жить в изоляциях и карантинах с постоянной тревогой, хочу быть уверенным в завтрашнем дне и уверенным что никого не заражу тоже.

Яков Кугубаев, член комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации, председатель комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию