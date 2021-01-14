Депутаты Башкирии начали вакцинироваться от коронавирусной инфекции
Депутаты Госсобрания
Башкирии начали вакцинироваться от коронавируся. На прививку уже записались Владимир
Нагорный, Раиль Асадуллин, Яков Кугубаев и Ильгам Галин.
Об этом
сообщает пресс-центр парламента республики. Депутаты прокомментировали своё
решение записаться на прививку от коронавируса.
В связи с тем, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции наносит большой вред здоровью граждан, получить прививку — я бы назвал не правом, а обязанностью гражданина. Потому что, речь идёт не только о личном здоровье, но и о том, что нельзя быть носителем вируса, чтобы не заражать окружающих. Статистика говорит о том, что многие люди, особенно пожилого возраста, тяжело переносят эту коварную болезнь. Что касается меня, я на протяжении всей жизни делал все прививки, которые были необходимы. Поэтому для меня вопрос делать или не делать прививку от коронавируса не стоял. Я только ждал момент, когда появилась возможность сделать прививку. С началом массовой иммунизации я одним из первых записался на неё. И хотя мнения относительно конкретно этой вакцины «Спутник V» расходятся, друзья-врачи меня убедили, что она безвредна при соблюдении всех рекомендаций по подготовке к вакцинации и между введением первого и второго компонентов.
Владимир Нагорный, председатель комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам
Мой возраст относится к возрасту 65+ и не все считают, что в этом возрасте рекомендовано прививаться. Но моя работа — парламентская деятельность связана с необходимостью вникать в проблемы в реальности. Депутатская работа постоянно связана со встречами с людьми. В этой связи постоянно находиться в изоляции становится некорректно. Но и быть источником болезни или заболеть самому крайне нежелательно. Чтобы обезопасить не только себя, но и тех людей, с которыми контактирую, с кем общаюсь, я принял решение вакцинироваться.
Раиль Асадуллин, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту
Ушедший год был непростым и многие из нас переживают за 2021-й. Все соскучились по невербальному общению — очным встречам, мероприятиям, прямым контактам и т.д. «Удержать» молодежь в рамках веб-камер и дисплеев становится все сложнее. В обществе созрела потребность к социальному взаимодействию. Родители требуют, чтобы дети учились очно, даже термин «дистанционное обучение» приобрело странный окрас. Прививка поможет сформировать коллективный иммунитет и обезопасить себя и своих близких. Я знаю, что многие с негативом воспринимают любую прививочную компанию, в том числе по этой причине хочу сделать прививку, показать, что это безопасно, правильно и развеять скептикам неоправданные мифы. Пик иммунного ответа организма на вакцину от коронавируса «Спутник V» приходится на 42 день после вакцинации, а это как раз период сезонных заболеваний. Мы правда устали жить в изоляциях и карантинах с постоянной тревогой, хочу быть уверенным в завтрашнем дне и уверенным что никого не заражу тоже.
Яков Кугубаев, член комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации, председатель комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Сегодня уже сдал анализ крови, завтра — на антитела. Если все в норме — завтра же сделаю первую часть прививки «Спутник V», а через 21 день — второй компонент. Я считаю, что, если человек здоров, у него нет побочных хронических болезней, таких как сахарный диабет, сосудистых заболеваний, надо пойти и привиться. Это безопасность для себя и окружающих людей, которой нельзя пренебрегать.
Ильгам Галин, замруководителя фракции КПРФ в Госсобрании РБ, зампредседателя комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям
Также стало
известно, что в скором времени вакцинацию планируют пройти председатель
Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. А на днях прививку сделали министр
образования и науки региона Айбулат Хажин и министр цифрового развития
государственного управления республики Геннадий Разумикин.
Напомним, по
поручению президента страны Владимира Путина всеобщая вакцинация от
коронавируса в России начинается с 18 января.