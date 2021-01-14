Производители Башкирии заключили многомилионные контракты на экспорт

АНО «Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан» является подведомственной организацией Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности. Среди наиболее популярных услуг ЦПЭ – это консультации предпринимателей по вопросам перевозки грузов, выбору иностранного рынка, сертификации, таможенному оформлению, налогообложению, а также перевод презентационных материалов на другие языки, обучение по акселерационным экспортным программам, размещение на иностранных торговых площадках и многое другое.