Производители Башкирии заключили многомилионные контракты на экспорт

Благодаря содействию Центра поддержки экспорта Башкирии производители республики заключили многомиллионные контракты. Более ста субъектов малого и среднего бизнеса подписали 144 экспортных контракта на сумму свыше 35 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии. Председатель ведомства Маргарита Болычева отметила, что Центр поддержки экспорта республики ведёт масштабную работу по развитию и помощи экспортерам.
АНО «Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан» является подведомственной организацией Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности. Среди наиболее популярных услуг ЦПЭ – это консультации предпринимателей по вопросам перевозки грузов, выбору иностранного рынка, сертификации, таможенному оформлению, налогообложению, а также перевод презентационных материалов на другие языки, обучение по акселерационным экспортным программам, размещение на иностранных торговых площадках и многое другое.
Например, по словам ведущего маркетолог ООО ПКФ «Прометей» Жанны Мажитовой, их компания неоднократно пользовалась такими услугами Центра, как экспертиза экспортных контрактов, переводы на иностранные языки и многое другое. «Прометей» специализируется на производстве и реализации полимерной упаковки для фармацевтической промышленности.
Программы поддержки и развития экспорта реализуются в Башкортостане в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Внешнеторговыми партнерами предприятий республики стали контрагенты таких стран, как Киргизия, Грузия, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Египет, Франция, ОАЭ, Латвия.