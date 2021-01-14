В России изменятся правила приема детей в первый класс

Но теперь она стартует с 1 апреля и продлится до 30 июня. В документе закреплено приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. Если ребенок живет не на участке школы, то приносить заявление на прием в школу нужно с 6 июля. Принимать документы будут до момента заполнения свободных мест, но не позже 5 сентября текущего года.