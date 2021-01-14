В Уфе проверяют наличие детских кресел в автомобилях. В столице республики проводятся рейды. Штраф за нарушение – три тысячи рублей. За две недели этого года составлено почти тысячу протокол.
Свои кресла брат с сестрой Тимур и Мия поделили по цветам. Для детей родители выбирают не только безопасность, но ещё удобство.
Из десяти проехавших в это утро машин только в одной у ребёнка не было детского кресла. Везли, так сказать, на авось.
Проверять наличие детских кресел в Башкортостане стали чаще после недавних трагедий. За одни выходные в двух авариях на трассах погибли четыре ребенка.
Где для ребенка самое безопасное место в машине? Впереди родители редко перевозят детей. Правилами дорожного движения это разрешено, но при ДТП есть риск срабатывания подушек безопасности. Поэтому их придётся отключить. Многие считают, что самое надёжное место – прямо за водителем, но это верно лишь отчасти. В первую очередь инстинктивно человек будет спасать себя за рулём, следовательно, меньше пострадает и тот, кто находится за спиной. Но не в случае, например, бокового столкновения. Поэтому самым безопасным специалисты считают расположение детского кресла посередине задних сидений.
А вот как правильно пристегнуть ребёнка и сколько можно находиться в пути малышу без движения рассказывают будущим мамам прямо в роддоме. Новорождённого ребёнка перевозят в люльке в горизонтальном или сложенном положении.
Цены на детские кресла начинаются от двух тысяч рублей. Штраф за отсутствие – три тысячи. Безопасность ребёнка обходится дешевле нарушения. Аргумент для тех мам и пап, которым важна исключительно финансовая составляющая.