В Уфе проверяют наличие детских кресел в автомобилях

В Уфе проверяют наличие детских кресел в автомобилях. В столице республики проводятся рейды. Штраф за нарушение – три тысячи рублей. За две недели этого года составлено почти тысячу протокол.

Свои кресла брат с сестрой Тимур и Мия поделили по цветам. Для детей родители выбирают не только безопасность, но ещё удобство.

Удобно, потому что ребенок сидит в своем кресле. Оно хоть и маленькое, но кресло. Если ребенок без кресла, то ремень неправильно расположен. Радик Хисамутдинов

Из десяти проехавших в это утро машин только в одной у ребёнка не было детского кресла. Везли, так сказать, на авось.

Проверять наличие детских кресел в Башкортостане стали чаще после недавних трагедий. За одни выходные в двух авариях на трассах погибли четыре ребенка.

Где для ребенка самое безопасное место в машине? Впереди родители редко перевозят детей. Правилами дорожного движения это разрешено, но при ДТП есть риск срабатывания подушек безопасности. Поэтому их придётся отключить. Многие считают, что самое надёжное место – прямо за водителем, но это верно лишь отчасти. В первую очередь инстинктивно человек будет спасать себя за рулём, следовательно, меньше пострадает и тот, кто находится за спиной. Но не в случае, например, бокового столкновения. Поэтому самым безопасным специалисты считают расположение детского кресла посередине задних сидений.

А вот как правильно пристегнуть ребёнка и сколько можно находиться в пути малышу без движения рассказывают будущим мамам прямо в роддоме. Новорождённого ребёнка перевозят в люльке в горизонтальном или сложенном положении.