В Октябрьском появится ледовый дворец

Это будет большой спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Возведение объекта началось в 2018 году, сроки окончания зависят от финансирования. Стоимость проекта составляет 700 миллионов рублей.

Разглядеть в металлических конструкциях будущий ледовый дворец пока сложно. Но, судя по объемам, проект будет масштабным. Строительство объекта началось в 2018 году. На данный момент завершены все земляные работы. Проложены коммуникации.

Ледовый дворец – сооружение масштабное. Фермы огромные – 42 метра. Поднимаем тремя кранами и двумя манипуляторами, одновременно ведем монтаж. Для Октябрьского это крупный проект, мы не подведем. Арнольд Сираев, руководитель подрядной компании

Объект финансирует компания «Башнефть» в рамках сотрудничества с Правительством Республики Башкортостан. Ледовый дворец площадью почти 6,5 тыс. квадратных метров рассчитан на 800 посадочных мест. И это только первый этап строительства спортивно-оздоровительного комплекса. Запланировано также возведение бассейна.

Состоит строительство из двух этапов. Общая стоимость – 732 миллиона рублей. Пока мы строим первый этап, стоимость первого этапа – 500 миллионов рублей. Гафур Кульмурзин, директор Республиканского управления капитального строительства

Между собой бассейн и дворец будут соединены теплым переходом. Но автономная котельная и электроподстанция позволит работать объектам независимо. Жители Октябрьского давно ждут окончания строительства. Ледовый дворец станет местом не только для занятий хоккеем или для массовых катаний, там будут проводить соревнования.

Это восточная часть города, там у нас 34-35 микрорайон, где проживает более 40% населения города. Поэтому ледовый дворец и бассейн там необходимы и востребованы. Михаил Черкашнев, первый заместитель главы администрации г. Октябрьского