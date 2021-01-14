В Октябрьском появится ледовый дворец

Это будет большой спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Возведение объекта началось в 2018 году, сроки окончания зависят от финансирования. Стоимость проекта составляет 700 миллионов рублей.
Разглядеть в металлических конструкциях будущий ледовый дворец пока сложно. Но, судя по объемам, проект будет масштабным. Строительство объекта началось в 2018 году. На данный момент завершены все земляные работы. Проложены коммуникации.
Объект финансирует компания «Башнефть» в рамках сотрудничества с Правительством Республики Башкортостан. Ледовый дворец площадью почти 6,5 тыс. квадратных метров рассчитан на 800 посадочных мест. И это только первый этап строительства спортивно-оздоровительного комплекса. Запланировано также возведение бассейна.
Между собой бассейн и дворец будут соединены теплым переходом. Но автономная котельная и электроподстанция позволит работать объектам независимо. Жители Октябрьского давно ждут окончания строительства. Ледовый дворец станет местом не только для занятий хоккеем или для массовых катаний, там будут проводить соревнования.
К лету закончат монтаж внешней части дворца. Работы на площадке ведутся круглосуточно. Сроки окончания строительства зависят от финансирования. Но в целом планируется, что объект будет готов к юбилею города.