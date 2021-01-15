Свидетель указал на причастность Рахимовых к теракту в Уфе в 2003 году

Напомним, российский политик и предприниматель, бывший представитель парламента Башкортостана в Совете Федерации с 2001 по 2006 год Игорь Изместьев в настоящее время отбывает пожизненный срок лишения свободы за организацию ряда убийств, поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе. Ранее со ссылкой на «Новые Известия» сообщалось, что Изместьев пошёл на сделку со следствием и назвал заказчиком организованных им убийств Урала Рахимова, сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова. По данным газеты «Новые Известия», преступления совершались с молчаливого согласия Муртазы Рахимова, которым сын, по сути, манипулировал.