В Уфе на средства гранта Президента РФ снимут фильм об истории города

Имея большой опыт работы в журналистике я впервые решил выступить в качестве режиссёра документального фильма. Перед нами, нашей творческой группой, стоит большая задача, раскрыть потенциал Уфы в свете её прошлого, города Героя трудовой доблести. В первую очередь целевой аудиторией нашего контента будет молодое поколение россиян, которые, Слава Богу, не знают ни что такое война, ни что такое тяжелейшие трудовые подвиги таких же как они сверстников. Но представлять историю своего города, народа, по крайней мере, через художественные образы — это наша потребность, это наша гордость и это наша идеология, если хотите, говоря высокопарными словами. Уверен, что на выходе будет качественный и увлекательный контент, который сможет привлечь внимание широкой аудитории.

Артем Валиев, журналист