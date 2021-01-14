В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Снег с дождём и сильный ветер. Региональное МЧС объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидается метель.

Ночью в отдельных районах пройдет обильный снегопад, переходящий в дождь. На автодорогах возникнут снежные заносы, накат, гололедица при ухудшении видимости до 500 метров и менее.