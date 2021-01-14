В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Снег с дождём и сильный ветер. Региональное МЧС объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидается метель.
Ночью в отдельных районах пройдет обильный снегопад, переходящий в дождь. На автодорогах возникнут снежные заносы, накат, гололедица при ухудшении видимости до 500 метров и менее.
Отметим, что в соседних регионах из-за погоды уже введено ограничение движения. Путь закрыт для автобусов, грузовых транспортных средств на участках федеральных трасс в Татарстане и Чувашии. Автомобилистов призывают к бдительности, по возможности отмените дальние поездки.