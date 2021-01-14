Стало известно, что будет дальше с убийцей педофила из Уфы

Резонансное ЧП произошло в начале февраля прошлого года. К автомеханику Владимиру Санкину на улице подбежал 14-летний мальчик. По словам ребенка, их с другом в квартиру заманил незнакомец, а затем заставил детей раздеваться, угрожая топором. Санкин бросился на помощь. Он вытащил мужчину на улицу и избил его. Предполагаемый педофил скончался в машине скорой помощи. Сам Санкин признаёт, что виноват, но только в том, что не рассчитал силу. Он уверяет, что не собирался убивать мужчину, а просто хотел спасти детей.