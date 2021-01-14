Стало известно, что будет дальше с убийцей педофила из Уфы

Присяжные признали виновным Владимира Санкина, который вступился за подростков. Приговор по резонансному делу вынесен сегодня, 14 января, в Калининском районом суде Уфы. Мужчина отправится в колонию строго режима на 8 лет. Наручники надели прямо в зале суда. При этом обвинения в разбое с Владимира Санкина сняты. Родные мужчины собираются обжаловать приговор.
Прощаются со слезами на глазах. В следующий раз мать сможет обнять сына, а жена мужа лишь через восемь лет. Отбывать срок 34-летний Санкин будет в колонии строгого режима. Так решил Калининский районный суд.
По просьбе обвиняемого дело сегодня рассматривали присяжные заседатели, которые признали его виновным в убийстве, но невиновным в разбое и просили о снисхождении. И суд принял это во внимание.
Резонансное ЧП произошло в начале февраля прошлого года. К автомеханику Владимиру Санкину на улице подбежал 14-летний мальчик. По словам ребенка, их с другом в квартиру заманил незнакомец, а затем заставил детей раздеваться, угрожая топором. Санкин бросился на помощь. Он вытащил мужчину на улицу и избил его. Предполагаемый педофил скончался в машине скорой помощи. Сам Санкин признаёт, что виноват, но только в том, что не рассчитал силу. Он уверяет, что не собирался убивать мужчину, а просто хотел спасти детей.
Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев. Как выяснилось, он был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился за несколько месяцев до трагедии, отсидев в колонии 11 лет.
Родные Санкина признаются: не ожидали такого приговора. Для близких решение суда стало серьезным ударом. Мать Владимира считает, что во время судебного разбирательства были допущены нарушения. Но женщина уверяет, что сын не жалеет о содеянном, даже несмотря на приговор.