В Башкирии построят один из самых современных элеваторов в России

Об этом рассказали на первом «Инвестчасе» 2021 года. Глава Башкортостана провёл тематическое онлайн-совещание, на котором рассмотрели новые проекты в различных отраслях экономики.

Один из них предполагает строительство элеватора на 50 тысяч тонн с зерносушильным комплексом в Стерлитамакском районе. Запустить элеватор планируют к концу 2022 года. Сумма вложений – 500 млн рублей.

По словам министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова, это один из первых элеваторов в стране, который создаётся с нуля по самым современным технологиям. А строительство на его территории контейнерной площадки для формирования железнодорожных составов в перспективе позволит поставлять продукцию за пределы Башкортостана, в том числе на зарубежные рынки.