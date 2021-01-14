Всероссийские соревнования по биатлону в Уфе стартовали с задержкой из-за мороза

Вышли на старт назло погоде. В Уфе с задержкой на один день из-за мороза стартовали Всероссийские соревнования по биатлону, отборочные к первенству мира. В столицу республики приехали лучшие молодые спортсмены 17-18 лет. Сегодня на уфимском спорткомплексе «Биатлон» прошла 10-километровая гонка у девушек.

Уфимская погода подготовила для организаторов важнейших российских соревнований для 17-18-летних спортсменов большой сюрприз. Накануне гонку для девушек на 10 километров вообще пришлось отменить. Сегодня тоже прохладно, но согласно правилам гонка состоялась.

На термометре -17 градусов, еще на один меньше и гонку бы могли снова отменить. В календаре уфимских соревнований еще три старта. Их проведению, судя по прогнозам погоды, уже ничего не угрожает.

Завтра у нас уже стабильная нормальная температура будет. Где то 8-12 градусов. В 10 пристрелка, в 11 старт. Поэтому изменений, я думаю, не произойдет. Юрий Байрамов, главный судья соревнований

Что касается гонки у девушек, то стартовали 69 спортсменок. 2 из них представляли Башкортостан. Но за высокие места им не удалось побороться. Уверенную победу одержала Анастасия Гришина из Алтайского края. Девушке удалось не только быстро преодолеть дистанцию, но и не допустить ни одного промаха. Что в этом возрасте довольно редкое явление.

Стрельба – это тренировки. У меня не первый ноль в гонке в этом сезоне уже. Я стараюсь концентрироваться на этом, и у меня получается. Я сама рада. Анастасия Гришина, победительница Всероссийских соревнований по биатлону

Награждение в духе времени. Медали на шею спортсменки надевают себе сами. На третью ступень пьедестала поднялась Юлия Шеллер из Красноярска. Второе место у Влады Шишкиной из Санкт-Петербурга. Девушка была быстра на дистанции, но немного опоздала на церемонию награждения.

Я разговаривала со своим тренером. Анализировала свою гонку. И услышала свою фамилию. Тренер сказал: «Вечером поговорим. Беги на награждение». Влада Шишкина, призер Всероссийских соревнований по биатлону

Сегодняшняя гонка – это только первый этап длинного и сложного отбора на первенство мира в Австрии. Он будет происходить по итогам четырех гонок. После двух стартов в Уфе спортсмены проведут столько же в Ижевске. В каждой гонке спортсмены будут набирать рейтинговые очки.

Очки получают с первого по пятнадцатое место. Две гонки будут в Уфе. Индивидуальная гонка и потом спринт. Пять лучших юношей и девушек попадают в состав сборной России на первенство мира в Австрии. Юрий Векшин, вице-президент Союза биатлонистов России