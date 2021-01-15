В Уфе пьяный таксист устроил ДТП: пострадал ребенок

Вчера, 14 января, в Уфе произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer. Об этом рассказали в ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла на перекрестке улиц Ветошникова и Достоевского. Виновником ДТП оказался 29-летний таксист с признаками опьянения, управлявший автомобилем "Солярис". Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения он отказался.

В результате ДТП 11-летняя дочь водителя Mitsubishi Lancer получила различные травмы. Ее доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.