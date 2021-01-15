В Башкирии мужчину обвинили в изнасиловании 16-летней девочки в бане

Жительница Чишмов обвинила брата своего любовника в изнасиловании ее 16-летней дочери. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Вопиющий случай произошел ночью 10 января. Женщина рассказала о том, что в бане ее дочь изнасиловал 33-летний брат сожителя. По предварительным данным, мать девочки застала мужчину врасплох и поспешила обратиться в полицию.