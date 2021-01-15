В Уфе проводятся рейды по контролю за расчисткой снега и наледи

30 нарушений за сутки. В Уфе продолжается контроль за очисткой крыш от снега и наледи. Комиссия администрации Кировского района ежедневно проводит рейды для предупреждения несчастных случаев.

Особое внимание члены комиссии уделили уборке снега и льда на торговых точках, магазинах, учреждениях образования и здравоохранения. Они выявили ряд нарушений, которые будут решены в кратчайшие сроки. Должностным лицам, грозит штраф – от 5 до 10 тысяч, юридическим лицам – от 15 до 20. Заметив нависающие сосульки или снежную глыбу, вы можете позвонить в управляющую компанию города или сообщить об этом по номеру 112.