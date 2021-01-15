В Уфе проводятся рейды по контролю за расчисткой снега и наледи

30 нарушений за сутки. В Уфе продолжается контроль за очисткой крыш от снега и наледи. Комиссия администрации Кировского района ежедневно проводит рейды для предупреждения несчастных случаев.

Особое внимание члены комиссии уделили уборке снега и льда на торговых точках, магазинах, учреждениях образования и здравоохранения. Они выявили ряд нарушений, которые будут решены в кратчайшие сроки. Должностным лицам, грозит штраф – от 5 до 10 тысяч, юридическим лицам – от 15 до 20. Заметив нависающие сосульки или снежную глыбу, вы можете позвонить в управляющую компанию города или сообщить об этом по номеру 112.

Если хозяин не является для составления протокола, то он должен быть уведомлен. Если он не приходит, что составляется административный протокол.

Лайсан Хайруллина, член административной комиссии администрации Кировского района г. Уфы