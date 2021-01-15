В Уфе прошел очередной этап акции «Елка желаний»

Еще 30 заветных сюрпризов с новогодней «Елки желаний»
исполнили в Уфе. В Государственном концертном зале «Башкортостан» прошел
очередной этап благотворительной акции, которую проводит партия «Единая
Россия». Осуществлены мечты детей-сирот, детей с ограниченными возможностями и
детей из малообеспеченных семей.
Вместе с родителями они пришли на вручение презентов, для них
также устроили концерт. Рассадка в зрительном зале прошла в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора. Многие семьи признались, что для них приглашение
на праздник было неожиданным.
Вообще мало праздников у детей. И
праздники запрещают в садиках, и родителям запрещают в связи с этой пандемией.
Праздники нужны детям.Виктория Лобанова
Это как новогоднее чудо. Ребенок
написал письмо, мы вообще не ожидали, что нам позвонят и пригласят на эту
акцию. Мы очень довольны, никогда не участвовали, а тут получается, что столько
детей радостных, вчера по телевизору посмотрела, сколько радостных детей в
нашей стране. Я считаю, что это замечательная акция.Ирина Латипова
Акция «Елка желаний» стартовала в декабре 2020 года. В период
с 15 по 27 декабря прошлого года дети размещали на елке открытки. Не все ребята
смогли присутствовать на церемонии, многие из них проживают в дальних уголках
республики, но их подарки обязательно им вручат.
Сегодня скажем такие нетривиальные
желания, в том числе желания детей с кем-то встретится, например, с Элвином
Греем. Или где-то проявить себя творчески. Маленьких детишек, которые хотели
какие-то игрушки, они реализованы. Мы можем сказать, что около 400 желаний или
в стадии реализации или реализованы.Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполнительного комитета бро партии «Единая Россия»