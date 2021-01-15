В Уфе прошел очередной этап акции «Елка желаний»

Еще 30 заветных сюрпризов с новогодней «Елки желаний» исполнили в Уфе. В Государственном концертном зале «Башкортостан» прошел очередной этап благотворительной акции, которую проводит партия «Единая Россия». Осуществлены мечты детей-сирот, детей с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей.

Вместе с родителями они пришли на вручение презентов, для них также устроили концерт. Рассадка в зрительном зале прошла в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Многие семьи признались, что для них приглашение на праздник было неожиданным.

Вообще мало праздников у детей. И праздники запрещают в садиках, и родителям запрещают в связи с этой пандемией. Праздники нужны детям.

Виктория Лобанова

Это как новогоднее чудо. Ребенок написал письмо, мы вообще не ожидали, что нам позвонят и пригласят на эту акцию. Мы очень довольны, никогда не участвовали, а тут получается, что столько детей радостных, вчера по телевизору посмотрела, сколько радостных детей в нашей стране. Я считаю, что это замечательная акция.

Ирина Латипова

Акция «Елка желаний» стартовала в декабре 2020 года. В период с 15 по 27 декабря прошлого года дети размещали на елке открытки. Не все ребята смогли присутствовать на церемонии, многие из них проживают в дальних уголках республики, но их подарки обязательно им вручат.

Сегодня скажем такие нетривиальные желания, в том числе желания детей с кем-то встретится, например, с Элвином Греем. Или где-то проявить себя творчески. Маленьких детишек, которые хотели какие-то игрушки, они реализованы. Мы можем сказать, что около 400 желаний или в стадии реализации или реализованы.

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполнительного комитета бро партии «Единая Россия»