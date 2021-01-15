В Уфе прошел очередной этап акции «Елка желаний»

Это как новогоднее чудо. Ребенок написал письмо, мы вообще не ожидали, что нам позвонят и пригласят на эту акцию. Мы очень довольны, никогда не участвовали, а тут получается, что столько детей радостных, вчера по телевизору посмотрела, сколько радостных детей в нашей стране. Я считаю, что это замечательная акция.

Ирина Латипова