Худрук «Ералаша» Борис Грачевский скончался от коронавируса

В Москве на 72-ом году жизни скончался Борис Грачевский. Знаменитый режиссер и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» последние дни боролся с коронавирусной инфекцией.

О смерти Бориса Грачевского сообщает ТАСС со ссылкой на супругу режиссера Екатерину Белоцерковскую. 28 декабря его госпитализировали – врачи диагностировали Борису Гречевскому коронавирус. Однако лечение режиссер проходил дома.

Вскоре ему потребовалась реанимация. 10 января состояние режиссера удалось стабилизировать. Однако накануне, 14 января, стало известно о скоропостижной кончине Бориса Грачевского.

В 1974 году Борис Грачевский и драматург Александр Хмеликов основали детский киножурнал «Ералаш», который сразу полюбился телезрителям всех возрастов. Многие годы он был главным художественным руководителем программы.

Также Борис Грачевский запомнится как режиссер таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».