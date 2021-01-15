В Уфе пройдет экологическая акция по утилизации новогодних елей

В Уфе вновь запускают экологическую акцию по утилизации отслуживших новогодних елей. Собранные деревья будут перемолоты в специальной установке, а полученное сырье будут применять в качестве натурального удобрения.

В столице уже определены площадки, куда можно принести деревья. Их будет 15 во всех районах города. Принимать отслужившие ели будут 16 и 17 января.