В Уфе пройдет экологическая акция по утилизации новогодних елей

В Уфе вновь запускают экологическую акцию по утилизации отслуживших новогодних елей. Собранные деревья будут перемолоты в специальной установке, а полученное сырье будут применять в качестве натурального удобрения.
В столице уже определены площадки, куда можно принести деревья. Их будет 15 во всех районах города. Принимать отслужившие ели будут 16 и 17 января.
Собранные хвойные будут направлены на переработку в «Горзеленхоз» и деревоперерабатывающее предприятие. Кроме того, в акции участвуют город Давлеканово и село Иглино. Отметим, что в 2020 году для вторичной переработки было собрано 2898 деревьев.