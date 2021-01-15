В 2021 году отремонтируют 140 «Башкирских двориков» и 306 подъездов

В 2021 году продолжится реализация программы «Башкирские дворики». Предполагается, что за год отремонтируют и благоустроят 140 придомовых территорий и более 300 жилых подъездов. Такие цифры озвучили в Министерстве ЖКХ Башкирии.

Чтобы отремонтировать дворы власти направят на эти цели более 740 млн рублей. Стоит отметить, что 7 млн - это деньги самих жителей. На данный момент проекты того, как в будущем будут выглядеть придомовые территории, находятся в разработке.