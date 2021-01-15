В Башкирии выявили около 70 незарегистрированных пансионатов для пожилых

В Башкирии обнаружили около 70 незарегистрированных частных пансионатов для пожилых. Их взяли на контроль в прокуратуре и МЧС. Об этом сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики.

Работа по поиску частных домов престарелых в республике развернулась после пожара в Абзелиловском районе, где в огне погибли 11 постояльцев интерната для пожилых. Решение проблемы контроля «пансионатов-невидимок», по мнению членов Правительства, сводится к необходимости лицензирования подобных соцучреждений.