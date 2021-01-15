Два месяца под стражей получили два задержанных члена «Башкорт»

Стало известно решение суда по двум участникам запрещенной экстремистской организации «Башкорт». Так, оба члена группы отправятся на два месяца в СИЗО, сообщает «Башинформ».
Речь идет о 42-летнем Ильнуре Кинисарове, у которого был обнаружен и изъят самодельный пистолет, а также о 30-летнем Марате Шарафутдинове. Мужчина также хранил оружие: обрез и патроны для него.
Напомним, уголовное дело расследуется по ст. 30, ч.2 ст.213 УК РФ («хулиганство с применением оружия»), ч.1 ст.222 УК РФ («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Также по результатам экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), сообщает источник, близкий к следствию.
Ранее сообщалось, что у задержанных изъято три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия: два боевых обреза — под патроны 7,62 и 5,45 калибра, а также самодельный огнестрельный пистолет под калибр 5,45 и банка пороха. Следственные действия проводятся сотрудниками ЦПЭ МВД по РБ и УФСБ по РБ. Всего 13 января задержано 15 человек, предположительно, все они являются членами запрещенной на территории России экстремистской организации «Башкорт».
При задержании, кроме незарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов, изъяты экстремистская литература, символика запрещенной в России организации «Башкорт».
Ранее, в ноябре 2020 года, в Кармаскалинском районе Башкирии правоохранительные органы в ходе спецоперации предотвратили конфликт членов запрещенной по решению суда на территории России общественной организации «Башкорт» с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, предположительно, по вопросу контроля над их бизнесом. Тогда было задержано 37 человек.