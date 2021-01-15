Два месяца под стражей получили два задержанных члена «Башкорт»

Ранее сообщалось, что у задержанных изъято три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия: два боевых обреза — под патроны 7,62 и 5,45 калибра, а также самодельный огнестрельный пистолет под калибр 5,45 и банка пороха. Следственные действия проводятся сотрудниками ЦПЭ МВД по РБ и УФСБ по РБ. Всего 13 января задержано 15 человек, предположительно, все они являются членами запрещенной на территории России экстремистской организации «Башкорт».