В Башкирии увеличилось число смертей от COVID-19

За минувшие сутки коронавирусная инфекция забрала жизнь еще одного больного. Об этом говорится на официальном сайте оперативного штаба. Таким образом, число летальных случаев на сегодняшний день достигло отметки в 162 смерти.

Также сообщается, что четвертые сутки подряд число заболевших остается неизменным - 167 человек. Общее же количество инфицированных, по состоянию на 15 января, составляет 21 569 зараженных.