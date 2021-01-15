В России за сутки скончались 555 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Актуальная информация публикуется каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.
За последние сутки было зарегистрировано 24 715 случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших достигло 3 520 531. При этом болеют одновременно 546 356 пациентов.
С выздоровлением выписано 27 636 человек (за всё время – 2 909 680). За сутки скончалось ещё 555 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусом (за всё время – 64 495).