В России за сутки скончались 555 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Актуальная информация публикуется каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки было зарегистрировано 24 715 случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших достигло 3 520 531. При этом болеют одновременно 546 356 пациентов.