Решилась судьба еще двух задержанных членов «Башкорт»

Еще два участника запрещенной экстремистской организации «Башкорт» отправились в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Орджоникидзевский суд Уфы.
Речь идет о 43-летнем Раиле Абкадирове и 42-летнему Рустаме Аманове. Мужчины подозреваются в незаконном хранении огнестрельного оружия. У Абдакирова сотрудники правоохранительных органов изъяли банку с порохом, у Аманова - обрез.
Как сообщает ИА «Башинформ», оба участника уголовного дела были замечены на Куштау этим летом. Там защитники шихана вступили в потасовку с силовиками.
Ранее другим двоим задержанным в Башкирии членам запрещенной на территории России экстремистской организации «Башкорт» суд также избрал меру пресечения на время следствия в виде помещения в СИЗО сроком на два месяца. Решения вынесены в отношении 42-летнего Ильнура Кинисарова, у которого изъят пистолет (самодельный) и 30-летнему Марату Шарафутдинову — у него изъяты обрез, патроны. Ранее, в 1999 году, Кинисаров привлекался к уголовной ответственности за кражу, а Шарафутдинов — к административной ответственности.
Таким образом, в общей сложности на данный момент арестованы четверо членов запрещенной на территории России экстремистской организации «Башкорт».
Уголовное дело расследуется по ст. 30, ч.2 ст.213 УК РФ («хулиганство с применением оружия»), ч.1 ст.222 УК РФ («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Также по результатам экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), сообщает источник, близкий к следствию.
Ранее сообщалось, что у задержанных изъято три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия: два боевых обреза — под патроны 7,62 и 5,45 калибра, а также самодельный огнестрельный пистолет под калибр 5,45 и банка пороха. Следственные действия проводятся сотрудниками ЦПЭ МВД по РБ и УФСБ по РБ. Всего 13 января задержано 15 человек, предположительно, все они являются членами запрещенной на территории России экстремистской организации «Башкорт».
При задержании, кроме незарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов, изъяты экстремистская литература, символика запрещенной в России организации «Башкорт».
Ранее, в ноябре 2020 года, в Кармаскалинском районе Башкирии правоохранительные органы в ходе спецоперации предотвратили конфликт членов запрещенной по решению суда на территории России общественной организации «Башкорт» с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, предположительно, по вопросу контроля над их бизнесом. Тогда было задержано 37 человек.