Решилась судьба еще двух задержанных членов «Башкорт»

Ранее другим двоим задержанным в Башкирии членам запрещенной на территории России экстремистской организации «Башкорт» суд также избрал меру пресечения на время следствия в виде помещения в СИЗО сроком на два месяца. Решения вынесены в отношении 42-летнего Ильнура Кинисарова, у которого изъят пистолет (самодельный) и 30-летнему Марату Шарафутдинову — у него изъяты обрез, патроны. Ранее, в 1999 году, Кинисаров привлекался к уголовной ответственности за кражу, а Шарафутдинов — к административной ответственности.