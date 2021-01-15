В Башкирии по подозрению в превышении полномочий задержали начальника ГИБДД

По данным Следкома, автоинспектор велел своим подчинённым не направлять в суд материал о нарушении своего знакомого. Он попался за управление машиной после лишения водительских прав. Начальник ГИБДД потребовал уничтожить документ. Однако скрыть это не удалось. О поступке руководителя отдела стало известно в ФСБ. Мужчину задержали. Сейчас с ним проводят следственные действия.