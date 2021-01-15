В Башкирии школьница спасла из огня сестрёнку и дядю

13 декабря в Учалах произошёл серьёзный пожар. Огнём охватило частный дом по улице Некрасова. В пожаре могла погибнуть целая семья, но 16-летняя девочка спасла родных.

В момент возгорания в доме находилась 16-летняя девочка, её 11-летняя сестра и 50-летний дядя. Сама хозяйка дома была на работе. Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, мужчина решил использовать легковоспламеняющуюся жидкость для разжигания дров в печи. Это и привело к возгоранию.

Как только огонь вспыхнул на полу и руках мужчины, девочка, которая делала уроки рядом, не растерялась и начала тушить языки пламени. А после схватила кочергу, разбила окно в доме и вывела сестрёнку на улицу. Мужчина также покинул помещение, пока сёстры побежали к соседям за помощью.

Девочка рассказала, что действовала так, как им рассказывали на уроках ОБЖ. МЧС Башкирии планирует наградить 16-летную школьницу за проявленное мужество.