В Уфе блондинка на BMW заблокировала детский сад

Неприятная история произошла рядом с уфимским детским садом №58.

Местные сотрудники заметили, что изо дня в день перед воротами паркуется девушка на дорогом немецком автомобиле. Воспитатели вежливо попросили ее переставить машину в другое место, так как она перекрывает проход к учреждение.

Однако блондинка начала откровенно хамить возмущенным сотрудникам. Все происходящее воспитатели сняли на камеру. Сейчас эта запись стремительно распространяется на просторах социальных сетей.

Воспитатели говорят, что разозлились на женщину неспроста. В этот момента, когда автохамка паркуется у ворот, в детский сад привозят еду для малышей. В итоге дети, у которых обед по графику должен быть в полдень, вынуждены ждать час или два, пока продукты не донесут до кухни и не приготовят еду.

Сотрудники детского сада говорят, что автомобиль принадлежит важным людям, поэтому никто сделать с ней ничего не может.