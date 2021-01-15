В Уфе под окнами многоэтажки найдено тело 19-летнего парня

Жуткую находку обнаружили местные жители в микрорайоне Сипайлово. Поздно ночью 15 января под окнами многоэтажного дома нашли труп 19-летнего парня. Подробности инцидента сообщили корреспонденты «КП-Уфа».
В полицию заявление о бездыханном теле поступило в четвертом часу ночи. Труп парня с телесными повреждения лежал возле многоэтажки по улице Бикбая. Известно, что погибший проживал именно в этом доме.
Молодой человек нигде не работал и не учился. Что привело уфимца к смерти, до сих пор неясно. Сотрудникам полиции и Следственного комитета предстоит расследовать трагическую смерть парня.