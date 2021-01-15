В Башкирии волонтеры помогают пенсионерам расчистить дворы от снега

Волонтеры штаба «Мы вместе» подключились к акции «Помоги расчистить снег пожилым людям». В Сибае ребята отправились к тем, кто не имеет возможности самостоятельно избавить свой двор от снега. Как ещё добровольцы проявляют заботу о пожилых?
Гузель Малиховой уже не под силу такая физкультура. Так и живёт пенсонерка среди снежных завалов. Почистить самостоятельно ─ невыполнимая миссия для женщины. На помощь пришел десант волонтеров.
Вооружившись лопатами, ребята сразу принялись за дело. Работали слаженно, четко и организованно. Сильные руки плюс инициатива. Результат – чистый двор.
Для одиноких пенсионеров, проживающих в частном секторе, такая помощь – неоценимое подспорье. Но не только так проявляют свою заботу волонтёры. Добровольцы продолжают развозить горячие обеды. Всего за праздничные дни в Сибае раздали 90 комплектов готовой еды пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Волонтёры сейчас – первые помощники для пожилых. Параллельно с доставкой обедов покупают и развозят продукты и лекарства одиноким пенсионерам. Такая помощь хороша тем, что оказать ее может каждый. Не обязательно быть волонтером, можно просто помочь одиноким соседям или же съездить в деревню к бабушке, которая точно нуждается в помощи родных людей.