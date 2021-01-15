В Башкирии четыре представителя «Башкорт» арестованы на два месяца

Также по результатам экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В этой связи источник в правоохранительных структурах предупреждает о возможных рисках участия граждан в помощи в сборе средств заключенным под стражу лицам, так как подобные перечисления могут расцениваться как финансирование экстремистской деятельности. Подобные случаи уже происходили при сборе средств Айрату Дильмухаметову, приговоренного к 9 годам колонии строго режима за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), финансирование и призывы к экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 и ч. 1 ст. 280), а также пропаганду терроризма (ч.2 ст. 205.2).