В Башкирии четыре представителя «Башкорт» арестованы на два месяца

Из 14 ранее задержанных представителей организации «Башкорт» четырём избрали меру пресечения. М. Шарафутдинов, И. Кинисаров, Р. Абкадиров и Р. Аманов арестованы на два месяца. Остальные 10 задержанных отпущены домой.
Напомним, ранее 14 представителей запрещенной на территории России организации «Башкорт» были задержаны. Они обвинялись в побуждении молодежи к участию в конфликтах, а также имели незарегистрированное оружие.
В некоторых телеграм-каналах появилось сообщение о том, что ночью сотрудники МВД провели «жесткие» задержания с «оцеплением автоматчиками целого квартала» и «многочасовой погоней и преследованием по городу». Однако данная информация оказалась фейком.
По имеющейся информации именно М. Шарафутдинов, И. Кинисаров, Р. Абкадиров и Р. Аманов побуждали молодежь к участию в конфликте в Кармаскалах, также именно у них были найдены 2 обреза, самодельный пистолет, патроны и банка с порохом. В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 30, ч.2 ст.213 УК РФ («хулиганство с применением оружия»), ч.1 ст.222 УК РФ («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).
Также по результатам экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В этой связи источник в правоохранительных структурах предупреждает о возможных рисках участия граждан в помощи в сборе средств заключенным под стражу лицам, так как подобные перечисления могут расцениваться как финансирование экстремистской деятельности. Подобные случаи уже происходили при сборе средств Айрату Дильмухаметову, приговоренного к 9 годам колонии строго режима за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), финансирование и призывы к экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 и ч. 1 ст. 280), а также пропаганду терроризма (ч.2 ст. 205.2).