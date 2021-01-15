«Готовьтесь к этому»: Радий Хабиров предупредил о повышении цен за отопление в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня выступил в городском совете Уфы и предупредил нового мэра Сергея Грекова о возможных проблемах с повышенными платежками.
Сегодня вечером депутаты столичного горсовета выбрали нового градоначальника Уфы. Им стал Сергей Греков, который ранее был в должности исполняющего обязанности руководителя администрации Уфы.
Радий Хабиров выступил с напутственным словом и предупредил Грекова о возможном росте недовольных повышенными ценами за отопление в Уфе. Дело в том, что пока проблемы с ценами есть у тех, кого обслуживает БашРТС. Однако вскоре новые платежки придут и тем, кого обслуживает МУП УИС.
Также глава региона отметил, что администрация республики будет внимательно наблюдать за строительством в Уфе. Стратегию жилищного строительства Хабиров попросил вывести за пределы центра и увести ее в район Забелья.