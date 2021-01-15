«Готовьтесь к этому»: Радий Хабиров предупредил о повышении цен за отопление в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня выступил в городском совете Уфы и предупредил нового мэра Сергея Грекова о возможных проблемах с повышенными платежками.

Сегодня вечером депутаты столичного горсовета выбрали нового градоначальника Уфы. Им стал Сергей Греков, который ранее был в должности исполняющего обязанности руководителя администрации Уфы.

Радий Хабиров выступил с напутственным словом и предупредил Грекова о возможном росте недовольных повышенными ценами за отопление в Уфе. Дело в том, что пока проблемы с ценами есть у тех, кого обслуживает БашРТС. Однако вскоре новые платежки придут и тем, кого обслуживает МУП УИС.

Где-то есть системная проблема. Сейчас еще платежки МУП УИСа пойдут, готовьтесь к этому. Я сам лично готов в этом вопросе помогать. Радий Хабиров