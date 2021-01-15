Обучение по программе «Экспортный форсаж» бесплатно организовано для предпринимателей Башкирии

Накануне в Башкирии началось бесплатное обучение предпринимателей в рамках программы «Экспортный форсаж». По словам организаторов, их цель увеличить количество внешнеторговых договров.
Участниками первого этапа стали 24 представителя из 11 компаний республики. Им предстоит научиться тонкостям налаживания договоренностей и заключений контрактов.
К слову, в двух предыдущих потоках были обучены 22 республиканские компании, которые по итогам работы смогли заключить экспортные контракты на общую сумму более 2 млн долларов.
Всего в акселерационную программу входят шесть интенсивных двухдневных образовательных модулей. Они позволят предприятиям-участникам получить необходимые знания и навыки. Так, первый модуль программы посвящен теме «Выбор рынка и поиск покупателя», где, в частности, будет проработан блок по защите объектов интеллектуальной собственности. В Госкомитете РБ по внешнеэкономическим связям отметили, что компании-участники получают поддержку на всех этапах реализации программы со стороны наставников и трекеров.
Запуск программы стал возможным благодаря реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».