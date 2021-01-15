Обучение по программе «Экспортный форсаж» бесплатно организовано для предпринимателей Башкирии

Всего в акселерационную программу входят шесть интенсивных двухдневных образовательных модулей. Они позволят предприятиям-участникам получить необходимые знания и навыки. Так, первый модуль программы посвящен теме «Выбор рынка и поиск покупателя», где, в частности, будет проработан блок по защите объектов интеллектуальной собственности. В Госкомитете РБ по внешнеэкономическим связям отметили, что компании-участники получают поддержку на всех этапах реализации программы со стороны наставников и трекеров.