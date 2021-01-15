В Уфе парень ограбил прохожего по пути к следователю

Накануне, 14 января, в полицию Уфы обратился 24-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что стал жертвой ограбления. Подробности рассказала пресс-служба МВД по РБ.
Недалеко от остановки «Школьная» к нему подошёл неизвестный парень, который потребовал у пострадавшего дорогостоящие наушники. После кражи злоумышленник пригрозил, что если парень пойдёт за ним, то лишится и телефона.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что грабить – 19-летний парень, который уже находится у следователя. Оказалось, он уже был пойман за ранее совершенную кражу.
По факту ограбления было возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД по РБ.