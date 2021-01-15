Михаил Мурашко рассказал о правилах ношения масок вакцинировавшимся

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о правилах ношения масок людям, которые уже прошли вакцинацию.

Мурашко подчеркнул, что люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, должны носить маски до популяционного иммунитета.

Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищён. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Напомним, с 18 января в России по поручению Владимира Путина начинается всеобщая вакцинация от COVID-19. В скором времени в Башкирию поступит 1 млрд доз вакцины. На сегодняшний день уже поступило 5 партий препарата.

В республике организовано 39 пунктов вакцинации. В первую очередь вакцину получают жители региона, находящиеся в зоне риска, — преподаватели, медики, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. В дальнейшем иммунизация населения будет проводиться по записи, она будет открыта в мобильном приложении «К врачу».