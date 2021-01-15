Михаил Мурашко рассказал о правилах ношения масок вакцинировавшимся

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о правилах ношения масок людям, которые уже прошли вакцинацию.
Мурашко подчеркнул, что люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, должны носить маски до популяционного иммунитета.
Напомним, с 18 января в России по поручению Владимира Путина начинается всеобщая вакцинация от COVID-19. В скором времени в Башкирию поступит 1 млрд доз вакцины. На сегодняшний день уже поступило 5 партий препарата.
В республике организовано 39 пунктов вакцинации. В первую очередь вакцину получают жители региона, находящиеся в зоне риска, — преподаватели, медики, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. В дальнейшем иммунизация населения будет проводиться по записи, она будет открыта в мобильном приложении «К врачу».