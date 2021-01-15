Шамиль Валеев: «Все зависит от самого Сергея Грекова и его формирующейся команды»

Консолидированное голосование депутатов горсовета Уфы за Сергея Грекова является поддержкой стиля работы Радия Хабирова, внимательного к нуждам жителей Башкирии, справедливого и жесткого к чиновникам. Такого мнения придерживается сопредседатель штаба ОНФ в Башкирии, публицист Шамиль Валеев.

Разнородный по составу и избранный в сложной политической обстановке действующий созыв уфимских депутатов правильно считал знаки доверия Грекову, которое оказал Хабиров, предложив в качестве врио. Фактически на муниципальном уровне повторился сценарий президентского представления новых губернаторов в регионы. Однако как выстроится управленческая стратегия нового мэра: будет ли он «министром по делам Уфы» или «генеральным директором» башкирской столицы — все зависит от самого Сергея Грекова и его формирующейся команды. В любом случае Сергей Греков стоит перед вызовом — ему придется активными действиями доказывать миллиону взыскательных уфимцев, что главное дело его жизни — не только обеспечить их комфортное и безопасного проживание, но и превратить Уфу в суперпритягательный для жителей России мегаполис.

Шамиль Валеев, сопредседатель штаба ОНФ в Башкирии

Напомним, сегодня в Уфе прошло 74-е заседание горсовета четвертого созыва, на котором выбрали главу администрации Уфы. За кандидатуру врио мэра Сергея Грекова, предложенную Главой Башкирии, депутаты проголосовали единогласно.

Фото: ИА "Башинформ".