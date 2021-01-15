Шамиль Валеев: «Все зависит от самого Сергея Грекова и его формирующейся команды»

Консолидированное голосование депутатов горсовета Уфы за Сергея Грекова является поддержкой стиля работы Радия Хабирова, внимательного к нуждам жителей Башкирии, справедливого и жесткого к чиновникам. Такого мнения придерживается сопредседатель штаба ОНФ в Башкирии, публицист Шамиль Валеев.
Напомним, сегодня в Уфе прошло 74-е заседание горсовета четвертого созыва, на котором выбрали главу администрации Уфы. За кандидатуру врио мэра Сергея Грекова, предложенную Главой Башкирии, депутаты проголосовали единогласно.
Фото: ИА "Башинформ".