Шамиль Валеев: «Все зависит от самого Сергея Грекова и его формирующейся команды»

Разнородный по составу и избранный в сложной политической обстановке действующий созыв уфимских депутатов правильно считал знаки доверия Грекову, которое оказал Хабиров, предложив в качестве врио. Фактически на муниципальном уровне повторился сценарий президентского представления новых губернаторов в регионы. Однако как выстроится управленческая стратегия нового мэра: будет ли он «министром по делам Уфы» или «генеральным директором» башкирской столицы — все зависит от самого Сергея Грекова и его формирующейся команды. В любом случае Сергей Греков стоит перед вызовом — ему придется активными действиями доказывать миллиону взыскательных уфимцев, что главное дело его жизни — не только обеспечить их комфортное и безопасного проживание, но и превратить Уфу в суперпритягательный для жителей России мегаполис.

Шамиль Валеев, сопредседатель штаба ОНФ в Башкирии