В Башкирии система «Инцидент» помогла добиться ремонта аварийного моста

5 лет в аварийном состоянии. Плиты моста через реку Базы Илишевского района проваливались каждый год. Местным жителям приходилось подвергать себя риску, когда объезжать переправу не получалось. Одна ошибка могла стоить жизни людей. Для автобусов и грузовых машин ситуация была вдвойне опасна в связи с большой грузоподъемностью.

Особенно для работников СПК «Куйбышево», для них сложновато, наверно, было во время уборочной: возить зерно туда, это же на осень попало.

Рифкат Гатаулин, житель д. Верхнечерекулево

Людям приходилось объезжать более 14 км. Жители устали от невозможности проехать обычным маршрутом и просто опасались за свою жизнь, ведь какое-то время им приходилось все-таки проезжать по мосту.  О своей проблеме, которая тянется не первый год, сельчане написали в социальных сетях. 

Балансодержателем этого моста является АО «Башнефть», поэтому ни муниципалитет, ни республиканское ведомство Управления дорожного хозяйства не могут выделять деньги на ремонт этого моста, потому что иначе это будет нецелевое использование средств. Все зависит от того, когда балансодержатель примет решение по ремонту того или иного объекта. Таких объектов по республике достаточно. Очень отрадно, что ремонт таких мостов ведется, хоть медленно, но ведется.

Ляйсан Хайртдинова, сотрудник рабочей группы по обращениям граждан в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Проезд транспорта теперь не проблема. Осенью прошлого года компания «Башнефть» выделила средства на ремонт моста через реку Базы на автодороге Яркеевской нефтяной площади. Работы выполнили за 2 недели. 

Были заменены деревянные настилы моста, железобетонные перекрытия, постелено дорожное асфальтобетонное покрытие, мост достаточно длинный – 105 метров через реку Базы, мост очень актуальный для жителей района и близлежащих населенных пунктов Верхнечерекулево, Нижнечерекулево.

Ильяс Шамсутдинов, главный инспектор по муниципальному контролю администрации Илишевского района

Система «Инцидент-менеджмент» ежедневно регистрирует обращения жителей республики. Она работает круглосуточно, собирая обращения жителей по различным аспектам. Многие пишут на личные страницы Главы Башкортостана Радия Хабирова. Руководитель региона зарегистрирован во всех популярных социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и «Инстаграм». Ваше обращение не останется незамеченным, если вы напишете на официальный аккаунт. От фейковых он отличается синей галочкой верификации возле имени.