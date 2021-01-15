В Башкирии система «Инцидент» помогла добиться ремонта аварийного моста

5 лет в аварийном состоянии. Плиты моста через реку Базы Илишевского района проваливались каждый год. Местным жителям приходилось подвергать себя риску, когда объезжать переправу не получалось. Одна ошибка могла стоить жизни людей. Для автобусов и грузовых машин ситуация была вдвойне опасна в связи с большой грузоподъемностью.
Людям приходилось объезжать более 14 км. Жители устали от невозможности проехать обычным маршрутом и просто опасались за свою жизнь, ведь какое-то время им приходилось все-таки проезжать по мосту. О своей проблеме, которая тянется не первый год, сельчане написали в социальных сетях.
Проезд транспорта теперь не проблема. Осенью прошлого года компания «Башнефть» выделила средства на ремонт моста через реку Базы на автодороге Яркеевской нефтяной площади. Работы выполнили за 2 недели.
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