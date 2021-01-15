В Башкирии система «Инцидент» помогла добиться ремонта аварийного моста

Балансодержателем этого моста является АО «Башнефть», поэтому ни муниципалитет, ни республиканское ведомство Управления дорожного хозяйства не могут выделять деньги на ремонт этого моста, потому что иначе это будет нецелевое использование средств. Все зависит от того, когда балансодержатель примет решение по ремонту того или иного объекта. Таких объектов по республике достаточно. Очень отрадно, что ремонт таких мостов ведется, хоть медленно, но ведется.

Ляйсан Хайртдинова, сотрудник рабочей группы по обращениям граждан в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан