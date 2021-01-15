Новые медучреждения и помощь дольщикам: итоги рабочей поездки Радия Хабирова в Октябрьский

Открыли меньше месяца назад, а уже спасено 53 человеческие жизни. Радий Хабиров ознакомился с работой Октябрьского сосудистого центра. Это государственно-частный проект, который был реализован на западе республики после его одобрения на «Инвестчасе». На этом сегодняшняя рабочая поездка главы республики не ограничилась. Руководитель региона также посетил после реконструкции хирургический корпус местной больницы, ознакомился с ходом строительства жилых и инфраструктурных объектов.

20 февраля 2020 года правительство республики подписывает соглашение с Чеховским сосудистым центром. А уже в декабре на территории городской больницы №1 в Октябрьском открывается суперсовременное медицинское учреждение. Это успешный пример государственно-частного партнерства, когда за короткое время на западе республики частные инвесторы разворачивают столь нужные койки для помощи пациентам с острым коронарным синдромом.

То есть такие пациенты транспортировались в Уфу, учитывая, что зима, протяженность дороги то есть, а тут очень важно время от момента начала заболевания и до вмешательства. Карапет Топалян, директор ООО «Чеховский сосудистый центр»

Два часа. Это то самое золотое время от момента проявления первых симптомов до оказания медицинской помощи. Здесь будут обслуживать не только жителей города Октябрьского, но и близлежащих районов. Общий охват населения – порядка 330 тысяч человек. Сосудистый центр специализируется на таких операциях, как коронароартериография, ангиопластика – стентирование коронарных артерий и установка кардиостимуляторов.

Во время посещения первой городской больницы Октябрьского Радий Хабиров оценил качество проведённой реконструкции хирургического корпуса №1. Работы здесь начали еще в 2018 году. Общая стоимость превысила 240 млн рублей. В новом корпусе, кроме хирургического отделения на 53 койки, разместились эндоскопическое отделение и отделение ультразвуковой и функциональной диагностики.

Самое главное, что мы существенно технически оборудовали, и врачи высокопрофессиональные, поэтому вот за это большое спасибо. Мы на Октябрьский смотрим не как на просто огород. Это межмуниципальный центр, поэтому сюда мы вложили много денег. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А во время посещения детского многопрофильного санатория «Росток» в Октябрьском глава республики предложил рассмотреть перспективы развития здравницы на одном из ближайших «Обрчасов». С 10 апреля в связи с пандемией учреждение приостановило свою деятельность. Руководитель региона подчеркнул, что в случае благоприятного развития ситуации с COVID-19 можно обсудить возможность возобновления детских оздоровительных кампаний.

Мы являемся многопрофильным санаторием круглогодичного действия, то есть дети оздоравливаются с заболеваниями опорно-двигательной системы, пищеварения, неврология, ЛОР-органов, бронхолегочной системы. Функционирует санаторий на 80 коек, срок пребывания – 21 день. В среднем за год у нас оздоравливается 1100 детей. Раушания Давлетбаева, главный врач детского многопрофильного санатория «Росток»

В Октябрьском Глава республики побывал и в микрорайонах индивидуальной жилой застройки, расположенных в восточной части города. Еще в 2013 году здесь передали льготным категориям граждан 143 земельных участка. Все необходимые инженерные коммуникации провели за счет средств республики и местного бюджета. А вот с дорогами вопрос решить не успели. В адрес руководителя региона уже неоднократно поступали обращения от местных жителей с просьбой построить дороги в этих микрорайонах. Радий Хабиров поручил провести отсыпку улиц в этих микрорайонах, а вопрос капитального строительства рассмотреть уже в рамках территориального заказа.

А это недостроенные дома № 18 и 19 жилого комплекса «Весна», по которому также зафиксировано большое количество обращений в адрес главы республики. Люди должны были получить свои квартиры в 2017 году, но стройка остановилась. В марте прошлого года Радий Хабиров встречался с дольщиками и по итогам общения провел совещание. Вопрос, казалось, сдвинулся с мертвой точки, но из-за долговых обязательств первого застройщика судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с объектами недвижимости ЖК «Весна». Глава республики поручил разобраться в ситуации и обсудить пути решения на заседании Градостроительного совета республики 18 января.

На предприятии «Башкирский фарфор» Радию Хабирову показали технологическую цепочку производства и ознакомили с продукцией, выпускаемой заводом. Здесь производят более 300 наименований особо прочной посуды для отелей, ресторанов и кафе. Используемое высококачественное сырье позволяет изготавливать безопасную продукцию также для социальных учреждений.