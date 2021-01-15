Сергей Греков рассказал, что сделает в первый день на посту мэра Уфы

Без приставки врио. Депутаты Уфимского горсовета единогласно проголосовали за кандидатуру Сергея Грекова на пост главы администрации башкирской столицы. Конкуренцию ему составляли Артур Гафаров и Алексей Слепнёв, которые также представили своё видение развития города. Но программа Грекова оказалась более убедительной.

Хочу обратить ваше внимание на то, что работать главой Уфы – это большая ответственность. Это займет все время почти. Нужно работать в команде.

Радий Хабиров подчеркнул, что республика будет и дальше поддерживать развитие Уфы. Но многое в первую очередь зависит от руководства мегаполиса. Сергею Грекову предстоит разобраться с завышенными тарифами на теплоносители, качественно провести реконструкцию путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Глава Башкортостана также поставил задачу усилить работу по привлечению в столицу инвесторов. И, конечно же, самое ответственное поручение – достойно подготовить Уфу к празднованию 450-летнего юбилея, который состоится в 2024 году. Указом Президента России Владимира Путина этому событию присвоен федеральный статус. Журналистам мэр рассказал о том, какие решения он примет в первый официальный рабочий день на новой должности.