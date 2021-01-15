Стало известно, как в Башкирии будут бороться с пансионатами-«невидимками» для пожилых

Мы тоже удивляемся: вроде, один закон о социальном предпринимательстве, а какие-то нюансы по субъектам есть. И что еще больше всего смущает – разные тарифы по субъектам. Тариф имеется в виду содержание одного человека в сутки. Если в Москве, Санкт-Петербурге это две тысячи, три тысячи в сутки, то в основном среднестатистическая цифра – около 500 рублей. В месяц у нас, допустим, на одного пожилого около 17 тысяч рублей, то есть делим на количество дней, и приблизительно такая сумма и получается.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан