Стало известно, как в Башкирии будут бороться с пансионатами-«невидимками» для пожилых

В Башкирии обнаружили около 70 незарегистрированных частных пансионатов для пожилых. Их взяли на контроль в прокуратуре и МЧС. Об этом сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики.

По предварительным данным, самые распространенные нарушения – пожарной безопасности. Однако проверяющие также считают, что качество оказания услуг вызывает вопросы, несмотря на их высокую стоимость. Требуются комплексные меры. И важная задача, которую видит перед собой государство, – оказать полную поддержку социальным предпринимателям. 

Результаты проверок выявили, прежде всего, нарушения пожарной безопасности. Это, как правило, отсутствие сигнализации, системы оповещения, отсутствие пожарных выездов. При необходимости просто нет возможности подъехать пожарной машине. Нет понимания у работников, как эвакуировать тех, за кем они ухаживают. Поэтому масса вопросов возникает.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Работа по поиску частных домов престарелых в республике развернулась после пожара в Абзелиловском районе, где в огне погибли 11 постояльцев интерната для пожилых. Решение проблемы контроля пансионатов-«невидимок», по мнению членов правительства, сводится к необходимости лицензирования подобных соцучреждений. Напомним, Совет законодателей России не поддержал законопроект Госсобрания Башкирии, предлагающий ввести в России лицензирование частных домов престарелых. Эксперты посчитали, что деятельность в этой сфере в достаточной мере урегулирована. В республиканском парламенте планируют рассмотреть все возможные способы контроля сферы социального бизнеса и обратиться к законодателям с новыми предложениями.

Мы тоже удивляемся: вроде, один закон о социальном предпринимательстве, а какие-то нюансы по субъектам есть. И что еще больше всего смущает – разные тарифы по субъектам. Тариф имеется в виду содержание одного человека в сутки. Если в Москве, Санкт-Петербурге это две тысячи, три тысячи в сутки, то в основном среднестатистическая цифра – около 500 рублей. В месяц у нас, допустим, на одного пожилого около 17 тысяч рублей, то есть делим на количество дней, и приблизительно такая сумма и получается. 

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан