Стало известно, как в Башкирии будут бороться с пансионатами-«невидимками» для пожилых

В Башкирии обнаружили около 70 незарегистрированных частных пансионатов для пожилых. Их взяли на контроль в прокуратуре и МЧС. Об этом сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики.
По предварительным данным, самые распространенные нарушения – пожарной безопасности. Однако проверяющие также считают, что качество оказания услуг вызывает вопросы, несмотря на их высокую стоимость. Требуются комплексные меры. И важная задача, которую видит перед собой государство, – оказать полную поддержку социальным предпринимателям.
Работа по поиску частных домов престарелых в республике развернулась после пожара в Абзелиловском районе, где в огне погибли 11 постояльцев интерната для пожилых. Решение проблемы контроля пансионатов-«невидимок», по мнению членов правительства, сводится к необходимости лицензирования подобных соцучреждений. Напомним, Совет законодателей России не поддержал законопроект Госсобрания Башкирии, предлагающий ввести в России лицензирование частных домов престарелых. Эксперты посчитали, что деятельность в этой сфере в достаточной мере урегулирована. В республиканском парламенте планируют рассмотреть все возможные способы контроля сферы социального бизнеса и обратиться к законодателям с новыми предложениями.