В Башкирии увеличат количество раздаточных пунктов «Молочной кухни»

Ещё больше бесплатного молока. В Башкортостане увеличат количество раздаточных пунктов «Молочной кухни». В Стерлитамакский район в этом году планируется отправить автолавку. По запросам жителей продлили маршрут в Дюртюлинском районе.

Молочный рацион рассчитан по возрастам и медицинским показаниям. 2-летний Дамиль вместе с мамой пришёл за своими порциями кефира.

Дети очень любят. Старший вот любит молоко пить, средний – кефир. Айсылу Халимова

Выдача молока, кефира и творога производится пофамильно. Бесплатно продукты получают беременные, кормящие мамы, дети до 3 лет из малоимущих семей, а также дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. В республике в программе участвуют почти 25 тысяч человек.

Дети машут и говорят: «Привет, тётя, привет, молочко». Альбина Хамитова, продавец

В республике работают 103 раздаточных пункта «Молочной кухни», в том числе 3 автолавки. Переоборудованные грузовые машины обслуживают Уфимский, Краснокамский, Белорецкий, Туймазинский, Белебеевский, Кармаскалинский и Дуванский районы, а также Уфу и Нефтекамск. В этом году молочная автолавка уедет ещё по одному направлению.

У нас недавно вот как раз был по Ангасяку в Дюртюлинском районе – мы смогли продлить. В этом году планируем закуп ещё одной автолавки. Скорей всего, мы её разместим в Стерлитамакском районе. Обращения там тоже такой формат внедрить. Эльдар Сайгафаров, директор молочной кухни

Получение молочной продукции оформляется на полгода. После можно продлить. Для этого нужно всего два документа: прописка и назначение из поликлиники (в зависимости от категории). Например, для беременных это справка от акушера-гинеколога, для родителей детей до 3 лет – справка от участкового врача-педиатра о медицинских показаниях к обеспечению специализированными продуктами питания.

Кроме таких автолавок есть ещё легковые машины, которые доставляют молочную продукцию в термосумках. Выездные раздачи работают в 9 населённых пунктах Башкортостана.

Кухня «Молочной кухни» располагается на 7 своих производствах. Два из них открыли прямо перед новым годом.