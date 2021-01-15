В Башкирии увеличат количество раздаточных пунктов «Молочной кухни»

Ещё больше бесплатного молока. В Башкортостане увеличат количество раздаточных пунктов «Молочной кухни». В Стерлитамакский район в этом году планируется отправить автолавку. По запросам жителей продлили маршрут в Дюртюлинском районе.
Молочный рацион рассчитан по возрастам и медицинским показаниям. 2-летний Дамиль вместе с мамой пришёл за своими порциями кефира.
Выдача молока, кефира и творога производится пофамильно. Бесплатно продукты получают беременные, кормящие мамы, дети до 3 лет из малоимущих семей, а также дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. В республике в программе участвуют почти 25 тысяч человек.
В республике работают 103 раздаточных пункта «Молочной кухни», в том числе 3 автолавки. Переоборудованные грузовые машины обслуживают Уфимский, Краснокамский, Белорецкий, Туймазинский, Белебеевский, Кармаскалинский и Дуванский районы, а также Уфу и Нефтекамск. В этом году молочная автолавка уедет ещё по одному направлению.
Получение молочной продукции оформляется на полгода. После можно продлить. Для этого нужно всего два документа: прописка и назначение из поликлиники (в зависимости от категории). Например, для беременных это справка от акушера-гинеколога, для родителей детей до 3 лет – справка от участкового врача-педиатра о медицинских показаниях к обеспечению специализированными продуктами питания.
Кроме таких автолавок есть ещё легковые машины, которые доставляют молочную продукцию в термосумках. Выездные раздачи работают в 9 населённых пунктах Башкортостана.
Кухня «Молочной кухни» располагается на 7 своих производствах. Два из них открыли прямо перед новым годом.
«Молочная кухня» в Башкортостане открылась в 2019 году. Они были и раньше. Это возрождение советской традиции, когда была популярна фраза о пользе натурального продукта.