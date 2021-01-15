Сотрудники телеканала БСТ вручили новогодние подарки особенным детям

Новый год прошёл, а вручение подарков продолжается. До участников проекта «Ёлка желаний» постепенно доходят сюрпризы. Напомним, в акции участвуют дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малообеспеченных семей и пенсионеры. Желания с шарами с новогоднего символа срывали и глава республики, и депутаты, и бизнесмены. Детские мечты исполнила и телерадиокомпания «Башкортостан».

Он по-детски радуется подаркам, но по-взрослому оценивает инструмент. Несмотря на возраст – Мише 21 – он всё ещё ребёнок. Открытый, наивный, солнечный. Последним словом часто описывают таких, как он – людей с синдромом Дауна. Больше всего Миша любит музыку, может часами сидеть с гитарой. Укулеле захотел из-за компактных размеров. Удобно брать в семейные походы.

Обожает это дело, и когда собирались писать на елку желание, спрашиваю, что будем писать, а он говорит: «Новую гитару, моя старенькая, брату отдам». Выходим мало куда, пандемия. Наталья Андрюшенко, мама Миши

С ним не соскучишься, уверяет мама. Острый на язык, говорит всё, что думает, не обделён чувством юмора. Младший брат тоже увлекается музыкой. Ещё одно семейное занятие – баскетбол. Да и как иначе, если дедушка – тренер. Спорт в Мишиной жизни занимает такое же место, как и музыка. Но все мечты его связаны с последним. И границ себе здесь он не ставит: хочет уехать в город и стать певцом.

Но пока между Мишей и его мечтой расстояние в 10 тысяч километров, мы решили исполнить другое его желание – первое выступление по телевизору. Когда-нибудь, верит Миша, он выступит на большой сцене. Вера в чудо – это то, что присуще таким особенным ребятам.

Он большой ребенок, верит в чудеса, Деда Мороза. Такие люди чистые, как ангелы, они ведь для чего-то рождаются. Чтобы мир был добрее, чтобы добрых людей было больше. Наталья Андрюшенко, мама Миши

Арслан тоже верит в чудо. В силу своего возраста – ему всего 6 лет. Мечты малыша пока об игрушках. Он очень хотел получить набор для лепки. Конфетная фабрика пока игрушечная, а вместо настоящих ингредиентов – пластилин. Но на кухне частый гость, говорит мама.

Любит с бабушкой тесто лепить, когда собираются что-то готовить. Любит скалкой раскатывать. Эльза Алёхина, мама Арслана

Но больше всего Арслан любит заниматься спортом. Квартира почти превратилась в спортзал. Тренировки под руководством отца.

Все, что я делаю, он за мной повторяет, постоянно со мной делает. Активный мальчишка. Александр Алёхин

На беговой дорожке то и дело подгоняет папу: прибавить скорость. Арслан с виду обычный мальчик. Активный, общительный. Трудно поверить, что в три года врачи поставили ему диагноз аутизм.

Все называют его интересным случаем, потому что дети с аутизмом обычно боятся чужих людей, не смотрят в глаза, а он совсем не такой. Дефектологи, неврологи даже занимаются с ним с удовольствием. Эльза Алёхина, мама Арслана