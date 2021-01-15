В Уфе прошел второй день Всероссийских соревнований по биатлону

После третьего круга я начал понимать, что мне ходом становится тяжело, я стал чуть хуже идти на подъемах в верхушке и на рубеже. У меня в голове была цель, чтобы я сконцентрировался на лёжке и на стойке на третьем и четвертом рубеже.

Александр Козулин, победитель Всероссийских соревнований по биатлону