В Уфе прошел второй день Всероссийских соревнований по биатлону

Победитель соревнований в Уфе мог завершить спортивную карьеру. Сегодня в Уфе на первенстве России по биатлону состоялась гонка на 12,5 километров у юношей.
Первое место занял Александр Козулин, представляющий Камчатский край. Он допустил 2 промаха. Интересно, что спортсмен не является сборником и еще полгода назад думал бросить занятия биатлоном. Козулин пропустил всю летнюю подготовку команды и вернулся в спорт только пару месяца назад.
На втором месте с тремя промахами оказался призер Юношеских Олимпийских игр Денис Иродов. Спортсмен представляет Новосибирскую область. На третьем – Илья Анисимов из Тюмени. Лучшим из башкирских спортсменов стал Владислав Зотов. Он финишировал 13-м с пятью промахами и отставанием от лидера гонки на 2 минуты и 54 секунды.
Завтра на уфимском спорткомплексе состоится спринт. Первыми на старт выйдут девушки. Затем юноши. Напомним, соревнования являются отборочными. По итогам гонок в Уфе и Ижевске тренеры сформируют состав участников на первенство мира.