В Уфе определились победители «Новогодних семейных игр»

В масштабном спортивном мероприятии приняли участие 63 семьи, успешно прошедшие школьный и муниципальный этапы.

Для каждой семьи, которая участвовала в финале «Новогодних семейных игр», спорт – это один из главных приоритетов. Состав команды классический: «папа, мама и я». Первое испытание финала – серия хоккейных буллитов на валенках. Сначала нужно защитить свои ворота, потом попытаться забить гол сопернику. Важно не только нанести точный бросок, но и удержаться на ногах на скользком льду.

Сначала прошел школьный этап, потом муниципальный. На двух этапах мы заняли первые места. Сегодня надеемся занять первое место и на республиканском этапе. Рамиль Абзалов, участник «Новогодних семейных игр» /Учалы/

Отборочные этапы проходили с третьего по шестое января. В мероприятии приняли участие более 52 тысяч человек. Семьи, которые стали победителями соревнований на уровне района и города, получили приглашение приехать в Уфу для участия в финале.

Второй раз мы проводим, традиционно. Единственное изменение – в прошлом году мы это проводили в помещении стадиона «Динамо». Марсель Юсупов, руководитель Управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан

После хоккея участники также померились силами еще в двух состязаниях: эстафета с ведением мяча клюшкой и скоростное катание на тюбингах. Спортивная семья – это прежде всего здоровая семья.

Каждый год стараемся на лыжах кататься. На коньках, каждому коньки купили. Бывает что на горнолыжную базу ездим. Ильнур Разетдинов, участник «Новогодних семейных игр» /Балтачевский район/

Началось все с того, что он каток залил. Мы начали заниматься спортом, кататься на коньках, в хоккей играть. Ямиля Хайруллина, участница «Новогодних семейных игр» /Абзелиловский район/