В Уфе определились победители «Новогодних семейных игр»

В масштабном спортивном мероприятии приняли участие 63 семьи, успешно прошедшие школьный и муниципальный этапы.
Для каждой семьи, которая участвовала в финале «Новогодних семейных игр», спорт – это один из главных приоритетов. Состав команды классический: «папа, мама и я». Первое испытание финала – серия хоккейных буллитов на валенках. Сначала нужно защитить свои ворота, потом попытаться забить гол сопернику. Важно не только нанести точный бросок, но и удержаться на ногах на скользком льду.
Отборочные этапы проходили с третьего по шестое января. В мероприятии приняли участие более 52 тысяч человек. Семьи, которые стали победителями соревнований на уровне района и города, получили приглашение приехать в Уфу для участия в финале.
После хоккея участники также померились силами еще в двух состязаниях: эстафета с ведением мяча клюшкой и скоростное катание на тюбингах. Спортивная семья – это прежде всего здоровая семья.
По итогам финальных соревнований первое место заняла семья Зайруллиных из Туймазов. Она получила путевку на 10 дней в санаторий. Подарок за второе место – ноутбук – отправился в Благовещенск. За третье место семья из Стерлитамака получила подарочные сертификаты от магазина игрушек.