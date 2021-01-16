Инвалид из Уфы провел год в рабстве

И мои воцерковленные Бабаня и тетя Лена взяли его под свое крыло. Потому что надо помогать нуждающимся. Бабаня стала его крестной матерью в итоге. Она же ходила с ним по всем инстанциям несколько месяцев, и смогла-таки выбить полагающуюся по сиротству и инвалидности комнату от государства. Да, Юру подбросили в дом малютки еще в младенчестве. Он вырос в детдоме и у него третья группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. К самостоятельной жизни он не приспособлен. Пока за него не взялась Бабаня, он был по сути бомжом.

Роман Филиппов, фотограф