Инвалид из Уфы провел год в рабстве

Душещипательную
историю рассказал фотограф из Уфы Роман Филиппов. Среди его давних знакомых
оказался один очень доверчивый человек по имени Юра, который целый год провел в
рабстве.
Роман рассказал, что с
Юрой он познакомился еще в детстве, в лагере для детей-инвалидов, где работала
его мама. Тогда Роман с братом просто гуляли и играли с местными детьми. Спустя
много лет тот самый Юра работал дворником недалеко от места, где жил Роман.
И мои воцерковленные
Бабаня и тетя Лена взяли его под свое крыло. Потому что надо помогать
нуждающимся. Бабаня стала его крестной матерью в итоге. Она же ходила с ним по
всем инстанциям несколько месяцев, и смогла-таки выбить полагающуюся по сиротству
и инвалидности комнату от государства. Да, Юру подбросили в дом малютки еще в
младенчестве. Он вырос в детдоме и у него третья группа инвалидности, связанная
с нарушениями ментального развития. К самостоятельной жизни он не приспособлен.
Пока за него не взялась Бабаня, он был по сути бомжом.
Роман Филиппов, фотограф
Доверчивость Юры
несколько раз сводила его с, мягко говоря, нехорошими людьми, которые так и норовили
воспользоваться наивностью инвалида в своих целях. Так, Юра трижды едва не отдавал
в дар свою комнату, по его мнению, хорошим людям. Тетя Романа смогла во всех
этих случаях остановить непоправимое.
Когда эти негодяи
поняли, что с комнатой уже не вариант, они сменили стратегию: уговорили Юру
взять кредиты во всех банках и одолжить им на дом в деревне. Банки расщедрились
аж на 500 тысяч. Следующий год Юра провел в рабстве у мошенников в деревне.
Роман Филиппов, фотограф
В перечень
обязанностей Юры входила уборка и другая всевозможная работа по дому. За это инвалида
кормили, но, вероятно, не самым лучшим образом, так как Юра за год сбросил 15
килограммов. Но в какой-то момент все стало хуже. Юру, как рассказал Роман,
чуть не убили, тогда-то инвалид и сбежал.
Шел пешком несколько
десятков километров до Уфы, где пришел, конечно же, к Бабане. Сейчас он опять
работает дворником, а дома выращивает цветы, пишет стихи и готовит вкусную еду.
Большинство людей его не замечает, для них он просто пыль. Но он не виноват в
своей жизни. Не все мы рождаемся в одинаковых условиях с одинаковыми
возможностями. Чуть больше банальной удачи, и он вполне оказаться на настоящей
обложке GQ. Ведь его доброте и силе духа позавидует каждый.
Роман Филиппов, фотограф
Но все омрачается тем,
что сейчас на Юре «висит» очень внушительный долг. Роман рассказал, что сумма
достигла уже 700 тысяч рублей. Всю пенсию и зарплату у инвалида списывают,
чтобы погасить долг.
А с зарплатой дворника
ему выплачивать такой долг еще очень много лет. И если вам не все равно, вы
можете прислать любую сумму на карту 4276 3801 7615 8470. Я этой картой
практически не пользуюсь, будет чисто для Юриных долгов. Буду потихонечку их
закрывать.