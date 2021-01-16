Блогера-инвалида из Уфы высадили из самолета в США

В смешную и в то же время довольно напряженную ситуацию попал блогер-инвалид из Уфы Рустам Набиев в США. Блогера высадили из самолета из-за того, что перед вылетом он говорил с супругой по телефону.

Это стало кульминацией в небольшом приключении уфимца в США. А предшествовало этому две попытки улететь из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес.

Все началось с опоздания на рейс. Рустам Набиев вынужден был дожидаться другого самолета, чтобы все-таки улететь. Но и вторая попытка завершилась неудачно, и он поехал на поезде, чтобы вылететь в другом месте.

Третья попытка вылета опять же была провалена. И вот теперь уже потому, что Рустама и его друга высадили из самолета.

Такое со мной вообще впервые в жизни происходит, но нас высадили из самолета. Капитану не понравилось, что я перед вылетом разговаривал со своей женой по телефону. Я всегда либо звоню, либо пишу ей перед вылетом. Всегда так было. Потом они докопались до наших масок, которые якобы не прикрывали нос. Ему это не понравилось, он психанул и начал орать, остановил самолет прямо перед вылетом и сказал нам сойти с самолета. Рустам Набиев, блогер

После этого капитан самолета написал жалобу, из-за чего Рустама и его друга хотели оштрафовать на 1100 долларов каждого. В итоге обошлось без штрафа, но багаж все-таки улетел в Лос-Анджелес.

В конце концов, Рустам все же добрался до Лос-Анджелеса на другом самолете. Но теперь он занесен в черный список авиакомпании, из самолета которой его с другом высадили перед самым вылетом.