Гендиректор одного из заводов Башкирии обвинен в мошенничестве на сумму более 225 миллионов

Генеральный директор и учредитель Октябрьского завода металлоконструкций предстал перед судом за мошенничество. Руководитель предприятия нанес ущерб другой организации на сумму более 225 миллионов рублей.

Дело рассмотрел Октябрьский городской суд и установил, что преступление было совершено в период с 2015 по 2018 года. Тогда гендиректор завода заключил договор с ООО «Энерголит» на поставку оборудования. Но все свои обязательства подсудимый не исполнил.

Подсудимый поставлял в адрес грузополучателей недоукомплектованную продукцию. Для придания видимости исполнения принятых обязательств составлялись фиктивные товарно-сопроводительные документы от имени ООО «Энерголит» с указанием недостоверной информации об отправке оборудования в полном объеме, на основании которых подписывались товарные накладные и производилась оплата. Пресс-служба прокуратуры РБ