Гендиректор одного из заводов Башкирии обвинен в мошенничестве на сумму более 225 миллионов

Генеральный директор и учредитель Октябрьского завода металлоконструкций предстал перед судом за мошенничество. Руководитель предприятия нанес ущерб другой организации на сумму более 225 миллионов рублей.
Дело рассмотрел Октябрьский городской суд и установил, что преступление было совершено в период с 2015 по 2018 года. Тогда гендиректор завода заключил договор с ООО «Энерголит» на поставку оборудования. Но все свои обязательства подсудимый не исполнил.
В итоге фирме, которой должно было быть поставлено оборудование, причинен ущерб на крупную сумму – более 225 миллионов рублей. Гендиректор завода по решению суда получил наказание в виде лишения свободы на 4 года в исправительной колонии общего режима. Приговор пока что не вступил в законную силу, но преступника взяли под стражу в самом зале суда.