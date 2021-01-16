В Башкирии число больных коронавирусом достигло 21,7 тысяч

В Башкирии продолжается неизменный рост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Согласно обновленным данным оперативного штаба РБ, число заболевших уже достигло 21,7 тысяч человек.

Из них 166 случаев было зарегистрировано за минувшие сутки. За это же время выписано по выздоровлению 209 пациентов, заболевших ранее. Всего выписано на территории республики 16 397 человек.