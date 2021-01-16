В Баймаке в этом году будет благоустроено 5 «Башкирских двориков»

В Баймаке в этом году будет благоустроено пять дворовых территорий. Все работы будут выполнены по программе «Башкирские дворики». В список включены дворы с большим количеством расположенных на них многоквартирных домов.

Так, благоустройство дворовой территории будет проведено на ул. Алибаева, 49; ул. Мира, 17, 19, 21, 23; ул. Юбилейная, 2, 4, 22а; ул. Победы, 1, 3, 3а, 3б, 7; ул. Мира, 1.

В проектах большое внимание уделено озеленению, наполнению детских и спортивных площадок. Будет закуплено спортивное оборудование, обустроены площадки для активных командных игр, предусмотрены отдельно огражденные места. В проектах заложено асфальтирование и ремонт дворовых проездов, замена бордюров, устройство добавочных парковочных мест, обновление освещения.

Администрация Баймака

Городу на работы по программе «Башкирские дворики» выделено 35,1 миллионов рублей. Отмечено, что в прошлые годы все проведенные работы по благоустройству дворовых территорий отличились качеством.