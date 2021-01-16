В Учалах 11 МКД получат благоустроенные «Башкирские дворики» на замену старых

В Учалах в этом году почти 500 жителей 11 многоквартирных домов смогут выйти в благоустроенные дворы. Ремонтные работы проведут по программе «Башкирские дворики».

Дома, на дворовых территориях которых запланировано благоустройство, были заселены жильцами еще в 1969 году. Это МКД №№ 8, 8а, 8б, 10 на ул. Пионерской, дома №№ 9, 9а, 11 и 13 на ул. Ленина. Также в список вошли дома №№ 19,21 и 23 на ул. Муртазина.

В управлении ЖКХ администрации Учалов отметили, что площадки во дворах указанных домов изношены полностью, проезды внутри кварталов не соответствуют нормам, асфальт никуда не годится, а мест для парковки автомобилей уже не хватает.

Жильцы МКД решили отправить заявку на участие в республиканской программе «Башкирские дворики», и ее приняли. В этом году во дворах будет отремонтированы проезд, тротуары. Также ожидается замена освещения.