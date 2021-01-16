В Учалах 11 МКД получат благоустроенные «Башкирские дворики» на замену старых

В Учалах в этом году почти 500 жителей 11 многоквартирных домов смогут выйти в благоустроенные дворы. Ремонтные работы проведут по программе «Башкирские дворики».
Дома, на дворовых территориях которых запланировано благоустройство, были заселены жильцами еще в 1969 году. Это МКД №№ 8, 8а, 8б, 10 на ул. Пионерской, дома №№ 9, 9а, 11 и 13 на ул. Ленина. Также в список вошли дома №№ 19,21 и 23 на ул. Муртазина.
В управлении ЖКХ администрации Учалов отметили, что площадки во дворах указанных домов изношены полностью, проезды внутри кварталов не соответствуют нормам, асфальт никуда не годится, а мест для парковки автомобилей уже не хватает.
Жильцы МКД решили отправить заявку на участие в республиканской программе «Башкирские дворики», и ее приняли. В этом году во дворах будет отремонтированы проезд, тротуары. Также ожидается замена освещения.
На детской площадке появятся дополнительные элементы освещения, травмобезопасное покрытие, ограждения, скамейки. Сам двор будет заново озеленяться. Появятся дополнительно 75 мест для парковки, из них пять – предусмотрены для людей с ограниченными возможностями здоровья.